محمد بن مسعود - الدمام - "المالية" حدَّدت حجم الإصدار بمبلغ إجمالي قدره 8.495 مليار ريال أعلنت وزارة المالية أمس الأحد الانتهاء من استقبال طلبات المستثمرين على إصدارها المحلي لشهر يونيو 2020م تحت برنامج صكوك حكومة المملكة العربية السعودية بالريال السعودي. وتم تحديد حجم الإصدار بمبلغ إجمالي قدره 8.495 مليار ريال سعودي. وتفصيلاً، أوضحت الوزارة أن الإصدارات قُسمت إلى ثلاث شرائح: الأولى تبلغ 2.494 مليار ريال؛ ليصبح الحجم النهائي للشريحة 5.017 مليار ريال سعودي لصكوك تُستحق في عام 2027 ميلادي. وبلغت الشريحة الثانية 3.670 مليار ريال؛ ليصبح الحجم النهائي للشريحة 13.966 مليار ريال سعودي لصكوك تُستحق في عام 2030 ميلاديًّا. فيما بلغت الشريحة الثالثة 2.331 مليار ريال؛ ليصبح الحجم النهائي للشريحة 10.569 مليار ريال سعودي لصكوك تُستحق في عام 2035 ميلاديًّا. إقفال طرح يونيو 2020 من برنامج صكوك المملكة المحلية بالريال السعودي وكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2020-06-29 أعلنت وزارة المالية أمس الأحد الانتهاء من استقبال طلبات المستثمرين على إصدارها المحلي لشهر يونيو 2020م تحت برنامج صكوك حكومة المملكة العربية السعودية بالريال السعودي. وتم تحديد حجم الإصدار بمبلغ إجمالي قدره 8.495 مليار ريال سعودي. وتفصيلاً، أوضحت الوزارة أن الإصدارات قُسمت إلى ثلاث شرائح: الأولى تبلغ 2.494 مليار ريال؛ ليصبح الحجم النهائي للشريحة 5.017 مليار ريال سعودي لصكوك تُستحق في عام 2027 ميلادي. وبلغت الشريحة الثانية 3.670 مليار ريال؛ ليصبح الحجم النهائي للشريحة 13.966 مليار ريال سعودي لصكوك تُستحق في عام 2030 ميلاديًّا. فيما بلغت الشريحة الثالثة 2.331 مليار ريال؛ ليصبح الحجم النهائي للشريحة 10.569 مليار ريال سعودي لصكوك تُستحق في عام 2035 ميلاديًّا. Advertisements 29 يونيو 2020 - 8 ذو القعدة 1441 12:52 AM "المالية" حدَّدت حجم الإصدار بمبلغ إجمالي قدره 8.495 مليار ريال "المالية" حدَّدت حجم الإصدار بمبلغ إجمالي قدره 8.495 مليار ريال أعلنت وزارة المالية أمس الأحد الانتهاء من استقبال طلبات المستثمرين على إصدارها المحلي لشهر يونيو 2020م تحت برنامج صكوك حكومة المملكة العربية السعودية بالريال السعودي. وتم تحديد حجم الإصدار بمبلغ إجمالي قدره 8.495 مليار ريال سعودي. وتفصيلاً، أوضحت الوزارة أن الإصدارات قُسمت إلى ثلاث شرائح: الأولى تبلغ 2.494 مليار ريال؛ ليصبح الحجم النهائي للشريحة 5.017 مليار ريال سعودي لصكوك تُستحق في عام 2027 ميلادي. وبلغت الشريحة الثانية 3.670 مليار ريال؛ ليصبح الحجم النهائي للشريحة 13.966 مليار ريال سعودي لصكوك تُستحق في عام 2030 ميلاديًّا. فيما بلغت الشريحة الثالثة 2.331 مليار ريال؛ ليصبح الحجم النهائي للشريحة 10.569 مليار ريال سعودي لصكوك تُستحق في عام 2035 ميلاديًّا. ، إقفال طرح يونيو 2020 من برنامج صكوك المملكة المحلية بالريال السعودي ،

المصدر : الخليج 365 الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه

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