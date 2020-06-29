شكرا لمتابعة خبر عن أمطار رعدية على محافظتي الطائف وميسان والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الطائف (صدى):

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة ممثلة في الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات اليوم تنبيهاً يتضمن هطول أمطار رعدية على محافظتي الطائف و وميسان مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية ، وجريان للسيول، وشبه انعدام للرؤية الأفقية.

وأشارت الهيئة إلى أن الحالة المناخية وتستمر حتى الساعة الثامنة مساء.