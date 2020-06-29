شكرا لمتابعة خبر عن كساب العتيبي: " القذافي فضح الإخوان وهو في قبره " والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): علق المعارض السابق الدكتور كساب العتيبي، على تسريبات الرئيس الليبي الراحل معمر القذافي مع الإرهابيين التابعين لجماعة الإخوان الإرهابية. علق المعارض السابق الدكتور كساب العتيبي، على تسريبات الرئيس الليبي الراحل معمر القذافي مع الإرهابيين التابعين لجماعة الإخوان الإرهابية. وقال العتيبي: " تسريبات خيمة القذافي دافعها مُناكَفة السعودية، وهدفها أُسرة آل سعود، التي تتمتع بشرعية جارفة، وحب وولاء قلّ نظيره. حقيقة تؤرّقهم جداً ". وتابع: " وجد القذافي في مرتزقة الإخوان بُغيته، نظراً لحبّهم للمال والمجد الشخصي والحزبي، فوقعوا في حباله، ففضحهم وهو في قبره. ولله في خلقه شؤون " .

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