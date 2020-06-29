شكرا لمتابعة خبر عن إضافة تصريح لزيارة الحرم في " توكلنا " ضمن خطة فتح الطواف والعمرة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - مكة المكرمة (صدى):

كشفت مصادر بوكالة شؤون المسجد الحرام عن ملامح خطة للتفويج بالمسجد الحرام في حالة فتح الطواف والعمرة بشكل جزئي.

وتضمنت الخطة إمكانية التسجيل المسبق للبيانات وأرقام التواصل لقاصدي المسجد الحرام عند الدخول، وتحديد أبواب للدخول وأخرى للخروج لعدم التداخل بينهم.

كما تضمنت إضافة " تصريح لزيارة الحرم " في منصة " توكلنا " للحد من زيادة الأعداد في التوافد للمسجد الحرام والفرز من مناطق قريبة من المسجد الحرام.

إضافة إلى عدم السماح بالدخول لمكة المكرمة من الساعة 9 صباحاً وحتى 8 مساء، وعدم السماح بالدخول لغير سكان مدينة مكة المكرمة ومن حمل تصريح بذلك خاصة يوم الجمعة.