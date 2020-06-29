بائعو خضار سعوديون يروون كيف تضيق العمالة الوافدة عليهم لإجبارهم على الخروج من السوق بجدة

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أعرب بائعون سعوديون عن غضبهم من تصرفات العمالة المخالفة في سوق الخضار للجملة بجدة، خاصة وأنهم يتحزبون ضدهم لإجبارهم على الخروج من السوق.

وقال أحد الباعة خلال لقائه مع قناة الإخبارية، إن العمالة المخالفة تتعمد البيع بأسعار أقل حتى وإن كانت بنصف قيمتها.

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وأوضح أن بعض تجار الجملة يمنحون الباعة من العمالة المخالفة بضائع بأسعار جملة أقل مما يحصل عليها البائعون السعوديون، في إشارة إلى تحزب العمالة المخالفة ضدهم.

وبيَن أن الجهات المعنية تقوم بدوريات مستمرة لضبط العمالة المخالفة في السوق، إلا أنهم يعاودون ممارسة تجارتهم مجددًا بعد رحيل الدوريات.

وأكد تاجر سعودي آخر، أن الإشكالية الكبرى هي تحزب العمالة المخالفة في السوق، والتي تسهل مهام احتكارهم للبضائع والتلاعب في أسعارها، بما لا يمنح التجار السعوديين فرصة الربح داخل السوق.

وأشار إلى أن بعض تجار الجملة يمنحون التجار السعوديين البضائع بسعر أعلى من الذي تحصل عليه العمالة المخالفة، وهو ما يتسبب في خسارة التجار الشباب .