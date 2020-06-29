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وُجه إلى تطبيق توكلنا استفسار عن مهمة التطبيق حالياً، في ظل عدم الحاجة للحصول على التصاريح التي كان التطبيق يمنحها عند فرض منع التجول في الأشهر الماضية.
وأوضح التطبيق أنه يمكن من خلال “توكلنا” معرفة إحصائيات الإصابة بفيروس كورونا المستجد من الشاشة الرئيسية للتطبيق، ثم اختيار “إحصائيات وزارة الصحة”.
وأضاف أنه يمكن كذلك معرفة الأخبار والمعلومات الصحية من صفحة “المزيد” باختيار “الأخبار”، إضافة إلى أن التطبيق يتيح التواصل مع وزارة الصحة.
كانت هذه تفاصيل خبر ما فائدة “توكلنا” بعد رفع منع التجول وعدم الحاجة للتصاريح؟ “التطبيق” يُوضح لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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