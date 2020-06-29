إصدار الضوابط والاشتراطات الخاصة بمزاولة الطب البديل والتكميلي

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أصدر المركز الوطني للطب البديل والتكميلي، أمس الأحد، النسخة الأولى من دليل مزاولة الطب البديل والتكميلي.

ويهدف الدليل لتقديم الإيضاحات وأبرز الضوابط والاشتراطات اللازمة للحصول على ترخيص مزاولة المهنة في الطب البديل والتكميلي.

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وصنّف الدليل الممارسات المعتمدة من المركز الوطني للطب البديل والتكميلي إلى خمس ممارسات وهي: الحجامة، الوخز الإبري، تقويم العظام، تقويم العمود الفقري، بالإضافة إلى المعالجة الطبيعية.

وحدد الدليل الاشتراطات والضوابط الخاصة لكل ممارسة من هذه الممارسات، والميثاق الأخلاقي والمهني للممارسين، وما يجب توفره في المنشآت من تجهيزات وأدوات طبية لضمان الحصول على الرعاية الطبية الآمنة.

ويمكن الاطلاع على الدليل كاملاً من خلال هذا الرابط.

