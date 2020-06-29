متى تتحمل الدولة ضريبة القيمة المضافة في القطاع العقاري؟

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أوضح الرئيس التنفيذي لإحدى الشركات المالية محمد الدويش الحالة التي تتحمل فيها الدولة ضريبة القيمة المضافة في القطاع العقاري والتي ستزيد إلى 15% بعد أيام اعتباراً من الأول من يوليو 2020.

وقال خلال مداخلة على قناة الإخبارية إن ضريبة القيمة المضافة في القطاع العقاري لها وجهان؛ الأول خاص بالعقارات التي تقل قيمتها عن 850 ألف ريال وهذه تتحمل عنها الدولة الضريبة كاملة.

وأضاف أن الوجه الثاني يختص بالعقارات التي تزيد قيمتها عن 850 ألفاً وهذه سوف تفرض عليها ضريبة القيمة المضافة، متوقعاً أن يكون التأثير كبيرا، خاصة في الفترة الأولى، ثم قد يحدث تصحيح لبعض أسعار العقار.