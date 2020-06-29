فيديو.. منقذ محطة الوقود من الانفجار جنوب الرياض يروي تفاصيل الحـادثة

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كشف الشاب محمد الشرافي قصة إنقاذه محطة وقود من الانفجار بعد اشتعال النيران في إحدى السيارات بداخلها.
وقال الشرافي في حديثه لبرنامج “الراصد” على قناة الإخبارية أمس (الأحد)، أنه كان متجهاً إلى منزله وشاهد النيران مشتعلة في سيارة متوقفة إلى جانب مضخات الوقود، ومحاولة المتواجدين إطفاء الحريق دون فائدة.
وأشار إلى أنه اندفع بسرعة ودفع السيارة المحترقة بمركبته خارج المحطة، خاصة وأن هناك سيارات أخرى متوقفة وقرب المحطة من المنازل.
وكانت مواقع التواصل الاجتماعي تداولت بشكل كبير فيديو للشرافي لحظة تدخله وإبعاده السيارة المحترقة.
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