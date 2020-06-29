بسبب وجبة إفطار.. شاب يروي كيف أُصيب بـ “كورونا” في مكان العمل (فيديو)

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أثبتت قصة أحد مصابي فيروس كورونا المستجد مدى أهمية عيادات “تطمن” التابعة لوزارة الصحة في التشخيص السريع والبدء الفوري في خطط العلاج وفق البروتوكولات المعمول بها بالمملكة.

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وقال المصاب خلال فيديو نشرته وزارة الصحة على “تويتر”، إن رحلته مع المرض بدأت بوجبة إفطار في العمل خالط فيها زميلاً مصاباً بالفيروس، وهو ما عرفه من خلال تعميم صدر عن جهة العمل.

وأوضح أنه فور شعوره ببعض الأعراض مثل الكحة، استعان بخدمات “تطمن”، حيث توجه إلى أقرب عيادة وبدأت خطة علاجه بتشخيص المرض وإجراء مسحة أثبتت إصابته، كما أكد أن “تطمن” منحته الدواء الخاص بحالته حسب البروتوكولات العلاجية المتبعة في وزارة الصحة.

وتتيح عيادات “تطمن” خدماتها لجميع مَن في المملكة، بما في ذلك المقيمون ومخالفو نظام الإقامة دون تفرقة.