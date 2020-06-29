نقل الكاتب “صالح الشيحي” إلى الرياض بـ “الإخلاء الطبي” بعد تعرضه لوعكة صحية

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تعرض الكاتب الصحفي صالح الشيحي لوعكية صحية، نقل على إثرها من مدينة عرعر إلى العاصمة الرياض بواسطة الإخلاء الطبي.

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وأوضح ابن شقيق الكاتب أن عمه كان يرقد بالعناية المركزة في البرج الطبي بعرعر قبل أيام، قبل أن يتم نقله إلى الرياض داعياً له بالشفاء العاجل.

وغردت وطن الشيحي ابنة الكاتب عبر حسابها في “تويتر” قائلة: “اللهم اشفِ أبي بقدر ضعفي أمام مرضه، وبقدر حزن قلبي على تعبه، ربي أستودعتك من هو أعز علي من نفسي، يا رب لا تُطل هذه الشدة عليه واجعله بأفضل حال”.

وتفاعل عدد من الكتاب والإعلاميون والمغردون مع خبر مرض الكاتب صالح الشيحي، داعين له بالصحة والسلامة وأن يمن الله عليه بالشفاء العاجل.

