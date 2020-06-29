مصادر: خطة أولية لفتح الطواف والعمرة.. وإضافة “تصريح لزيارة الحرم” في “توكلنا”

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ذكرت مصادر أن وكالة شؤون المسجد الحرام وضعت خطة للتفويج في حالة فتح الطواف والعمرة بشكل جزئي خلال الفترة المقبلة.

وقالت المصادر إن الخطة تتضمن العديد من النقاط في مقدمتها السماح بالدخول بما لا يزيد على 40 % من الطاقة الاستيعابية، والتسجيل المُسبق للبيانات وأرقام التواصل لقاصدي المسجد الحرام عند الدخول.

وأضافت وفقاً لـ”عكاظ”، أن الخطة شملت منع من لوحظ ارتفاع درجات حرارتهم من دخول المسجد الحرام، ونشر لوحات إرشادية خاصة بالتدابير والإجراءات الاحترازية للتأكيد على النظافة ووجود مسافة آمنة بين كل الأشخاص في جميع الأوقات.

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ونوهت إلى أنه جاء بالخطة منع حضور أي شخص لديه أعراض أو كان مخالطاً لحالة مؤكدة خلال 14 يوماً السابقة، مع إلزام القاصدين بلبس الكمامة قبل القدوم للمسجد الحرام.

وأكدت أنه سيتم إضافة تصريح لزيارة الحرم في منصة “توكلنا”؛للحد من زيادة الأعداد في التوافد للمسجد الحرام، مع التنبيه على الفنادق المحيطة بالمسجد الحرام بتقليل توافد النزلاء إلى المسجد الحرام والصلاة داخل الفنادق.

وشددت على أنه سيمنع دخول العاصمة المقدسة لغير سكانها أو من حمل تصريح للدخول من الساعة 9 صباحاً وحتى 8 مساءً من قبل نقاط الفرز الأمني على الطرق والمحاور الرئيسية ومنافذ المنطقة.

وأشارت إلى أن الخطة اشتملت في حالة فتح الطواف فقط على تخصيص باب الملك فهد للدخول إلى صحن المطاف..، وبابي جسر النبي والصفا لخروج الطائفين من صحن المطاف، وتخصيص بابي 94 و89 لدخول الطائفين من غير المحرمين.

ولفتت إلى أنه سيتم تخصيص توسعة الملك فهد وتوسعة الملك عبدالله للصلاة، وتخصيص صحن المطاف للمحرمين فقط، والدور الأرضي والأول والسطح للطائفين فقط، والدور الأول لكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة، مع وضع 3 مسارات في صحن المطاف بحواجز بلاستيكية تكون مخصصة للطواف.

