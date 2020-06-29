حساب المواطن : 5 حالات للدفع إليك معناها

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سلط حساب المواطن الضوء على حالات الدفع وتفاصيلها التي تظهر في حساب المستفيد على البوابة هنا.

وأوضح حساب المواطن عبر إنفوجرافيك نشره عبر حسابه بموقع تويتر، مساء أمس الأحد، أن هناك 5 حالات للدفع منها “لا توجد” وهي تعني أن إجمالي الدخل تجاوز الحد المانع من الصرف.

أما الحالة “مرفوضة” فهي تعني أنه لم يتم إيداع المبلغ للمستفيد بسبب أن حساب المستفيد البنكي وقت الإيداع لم يكن نشطًا، وبالنسبة إلى حالة “تحت الإجراء للصرف” فتعني أن عملية الإيداع تحت الإجراء.

ولفت البرنامج إلى أن الحالة “في الانتظار” تعني أن المبلغ معلق بسبب أن الحساب البنكي للمستفيد غير صحيح، وأخيرًا الحالة “مدفوعة” تعني أنه تم إيداع المبلغ للمستفيد على حساب الآيبان المسجل في البوابة الإلكترونية.

ويمكن الاطلاع على تغريدة حساب المواطن عبر الرابط

تعرّف على حالات الدفع وتفاصيلها التي تظهر في حسابك على البوابة. pic.twitter.com/S6d7ng8CJl Advertisements — حساب المواطن (@citizenaccount) June 28, 2020

التسجيل متوقف:

كما أكد برنامج حساب المواطن، أن طلبات التسجيل الجديدة في البرنامج متوقفة حاليًّا إلى أن يتم مراجعة ضوابط البرنامج في المستقبل.

ورد البرنامج بتغريدة عبر حساب خدمة المستفيدين بقوله: إن “التسجيل في البرنامج متوقف إلى أن تتم مراجعة ضوابط البرنامج مستقبلًا، حيث كان التسجيل متاح منذ انطلاقة البرنامج في ديسمبر 2017 إلى دفعة 28 من شهر مارس 2020 لمن شملهم الدعم ودرست أهليتهم ويستثنى من ذلك إضافة تابعين للمستفيدين الحاليين”.

تفاصيل دفعة شهر يونيو:

وأودع برنامج حساب المواطن يوم 10 يونيو الجاري 1.7 مليار ريال مخصص دعم شهر يونيو للمستفيدين المكتملة طلباتهم، حيث بلغت نسبة المستفيدين المستوفين لمعايير الاستحقاق في الدفعة الواحدة والثلاثون 78% والبالغ عددهم حوالي 12 مليون مستفيد وتابع، كما بلغ إجمالي التعويضات المدفوعة بأثر رجعي عن الدفعات السابقة قرابة 27 مليون ريال، ليصبح إجمالي ما دفعه البرنامج للمستفيدين منذ انطلاقته أكثر من 75 مليار ريال، منها 502 مليون ريال تعويضات عن دفعات سابقة.

