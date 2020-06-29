أخبار السعودية اليوم..  إلزام المطاعم والمقاهي بتوفير الدفع الإلكتروني..  والأمن يكشف تفاصيل القبض على 4 عصابات

ترصد صحيفة عاجل أهم أخبار السعودية، اليوم حيث قرّر البرنامج الوطني لمكافحة التستّر التجاري، إلزام المطاعم والمقاهي بتوفير أحد حلول الدفع الإلكتروني ابتداءً من الشهر المقبل، كما كشفت شرطة المنطقة الشرقية عن القبض على مواطنين تورطوا بجريمة قتل مقيم من الجنسية السودانية قبل 4 أعوام، وإلى التفاصيل:

الديوان الملكي: وفاة الأمير بندر بن سعد بن محمد بن عبدالعزيز

نعى الديوان الملكي، اليوم، صاحب السمو الأمير بندر بن سعد بن محمد بن عبدالعزيز بن سعود بن فيصل آل سعود، الذي انتقل إلى رحمة الله تعالى وسيُصَلَّى عليه إن شاء الله ـ يوم غد الإثنين الموافق 8/ 11/ 1441هـ في مدينة الرياض.

بدءًا من 28 يوليو المقبل.. إلزام المطاعم والمقاهي في المملكة بتوفير الدفع الإلكتروني

قرّر البرنامج الوطني لمكافحة التستّر التجاري، إلزام المطاعم والمقاهي بتوفير أحد حلول الدفع الإلكتروني ابتداءً من الشهر المقبل، وقال الحساب الرسمي للبرنامج على "تويتر"، ضمن الجهود الساعية لمكافحة التستّر التجاري؛ تُلزَم المطاعم والمقاهي بتوفير أحد حلول الدفع الإلكتروني ابتداءً من 28 يوليو المقبل.

«الصحة» تعلن الخريطة الكاملة لإصابات كورونا الجديدة.. وجدة تتراجع للمركز العاشر

كشفت وزارة الصحة، عن الخريطة الكاملة لتوزيع الإصابات الجديدة بفيروس كورونا في مدن المملكة والبالغ عددها 3989 حالة، وتصدرت الهفوف أعلى نسب الإصابة بـ487 حالة، كما تم تسجيل 389 حالة في الرياض، 320 في الدمام، 310 بمكة المكرمة، 275 في الطائف، 186 في المدينة المنورة، 183 في المبرز، 171 في خميس مشيط، 151 في القطيف.

«الموارد البشرية» تحدد 3 حالات لنقل العامل من منشأته دون موافقة صاحب العمل

حدّدت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، 3 شروط لنقل العامل من منشأته دون موافقة صاحب العمل الحالي.

النمر يُصحّح 4 خرافات حول الشاي والحماية من الجلطات وأمراض القلب

نفى استشاري وأستاذ أمراض القلب وقسطرة الشرايين، الدكتور خالد النمر، (4) خرافات تتردد حول علاج الشاي لأمراض القلب والدورة الدموية، مطالبًا بالحذر من سقوط كبار مرضى القلب والضغط على الأسطح الملساء.

شاهد.. الأمن العام يكشف تفاصيل القبض على 4 عصابات نفّذت جرائم خطيرة شغلت الرأي العام

أصدر الأمن العام، تقرير «في قبضة رجال الأمن» الذي يوضّح الجهود المبذولة لكشف غموض مجموعة من الجرائم التي شغلت الرأي العام على مدار الأيام القليلة الماضية.

الإطاحة بالمتورطين في قتل مقيم سوداني ودهسه في الدمام قبل 4 سنوات

كشف مساعد المتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة الشرقية النقيب محمد الدريهم، أن التحريات الأمنية وإجراءات البحث والاستدلال، التي استمرت لفترة تزيد على 4 أربعة أعوام، أسفرت عن القبض على 4 أربعة مواطنين بالعقد الثاني من العمر، وذلك بعد توفّر الأدلة على تورطهم بجريمة قتل مقيم من الجنسية السودانية قبل 4 أعوام.

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سوق الأسهم السعودية يغلق على ارتفاع.. وتاسي يقترب من 7300 نقطة

أغلق مؤشر سوق الأسهم السعودية الرئيس (تاسي) مرتفعًا 60.28 نقطة، عند مستوى 7292.62 نقطة، بتداولات بلغت قيمتها أكثر من 4.1 مليار ريال، كما أغلق مؤشر سوق الأسهم الموازية (نمو) مرتفعًا 301.43 نقطة، عند مستوى 8225.29 نقطة، بتداولات تجاوزت 27 مليون ريال.

وزارة الصحة: تسجيل3989 إصابة جديدة بكورونا.. وإجمالي الوفيات 1551

كشفت وزارة الصحة، عن تسجيل3989 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في المملكة؛ ما يرفع إجمالي الإصابات إلى 182493، في حين بلغت حالات التعافي اليوم2687، ما يرفع الإجمالي إلى 124755، ووصل العدد الإجمالي للوفيات بالفيروس إلى 1551 حالة، بعد تسجيل40 حالة.

السعودية تشارك في أعمال الدورة 209 للمجلس التنفيذي باليونسكو غدًا

تشارك المملكة العربية السعودية في أعمال الدورة الـ209 للمجلس التنفيذي بمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو)، التي تستمر 11 يومًا بعد تأجيل الموعد المجدول مسبقًا في مارس الماضي بسبب انتشار جائحة كورونا في أنحاء العالم، وتعد مشاركة المملكة الأولى كعضو بالمجلس التنفيذي منذ فوزها بعضوية المجلس في نوفمبر العام الماضي، وهو ثاني أعلى تشكيل تنفيذي باليونسكو بعد المؤتمر العام.

تعرف على المسموح والمحظور في تظليل المركبات داخل أنحاء المملكة

حدّد المرور السعودي، المواصفات والأجزاء المسموح بتظليلها في المركبات والحافلات، وعبر حسابه الرسمي بـ«تويتر» أكد «المرور» على أن يكون التظليل شفافًا ولا يحجب الرؤية، وألا يكون عاكسًا للصورة، وأن يكون من الأنواع المسموح بها داخل المملكة، والتي لا تلحق ضررًا بالإنسان أو البيئة؛ وفق ما تحدده الجهات المختصة.

طقس الإثنين.. سحب رعدية ممطرة وسماء غائمة جزئيًّا على 4 مناطق

كشفت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، عن توقعاتها الأحوال الجوية ليوم غد الإثنين؛ لافتة إلى أن الفرصة مهيأة لتكوُّن سحب رعدية ممطرة على 4 مناطق، مشيرة إلى أن تأثير الرياح يستمر النشطة المثيرة للأتربة والغبار؛ تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من شمالي ووسط المملكة، كذلك على طول الساحل الغربي.

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