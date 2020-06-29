بالصور.. مديرية مكافحة المخدرات بالرياض تكشف أساليب التهريب وعلامات التعاطي

دشّن مساعد مدير مكافحة المخدرات بمنطقة الرياض المشرف العام على البرامج الوقائية الدكتور العميد راشد بن عمر العارضي، معرض الحملة التوعوية الذي أطلقته مديرية مكافحة المخدرات بمنطقة الرياض، بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة المخدرات.

وأوضح «العارضي» أن المديرية تشارك بالاحتفاء باليوم العالمي لمكافحة المخدرات تحت شعار «معرفة أفضل لرعاية أفضل». مؤكدًا أن الرعاية الوقائية والتوعوية تقدم على مدار العام، وتكثف خلال اليوم العالمي بالبرامج التوعوية والتثقيفية لمجتمع آمن وصحي ونفسي واقتصادي.

وأفاد «العارضي» أن المعرض يستمر ثلاثة أيام، ويتضمن عينات للمواد المخدرة ونماذج لأساليب التهريب وأدوات التعاطي، إضافة إلى شاشات رقمية تبين أنواع المخدرات والعلامات الدالة على التعاطي، والوسائط المرئية التوعوية. مشيرًا إلى أن الرقم الرسمي (995) يستقبل البلاغات والاتصالات الأمنية والعلاجية بخصوصية تامة في منطقة الرياض وجميع مناطق المملكة.

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