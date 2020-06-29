«الفصل الصيفي» ينظم 5 آلاف محاضرة بجامعة جازان

يواصل أكثر من 9 آلاف طالب وطالبة بجامعة جازان دراستهم للفصل الصيفي ليتاح لهم دراسة 382 مقررًا يقدمها 205 أساتذة من أعضاء هيئة التدريس، وسط منظومة تقنية متطورة سخرتها الجامعة، ضمن خطة التحول للتعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد.

وشهد الشهر الأول من الفصل الصيفي تسجيل دخول 144.148 طالبًا وطالبة، قدمت لهم 5.392 محاضرة، وبلغ إجمالي التقييمات 52.728 تقييمًا، فضلًا عن استعراض 495.104 ملفات، ووصل إجمالي عدد لوحات النقاش لـ15.129 لوحة.

وأوضح عميد التعليم الإلكتروني وتقنية المعلومات الدكتور إبراهيم غاشم، أن عدد الطلاب الدارسين في الفصل الصيفي تجاوز 9 آلاف طالب وطالبة في مختلف التخصصات. مؤكدًا أن مؤشـرات الأداء عكست التزام الطلاب وحرصهم على تحقيق أفضل النتائج عبر صـورة واقعيـة سجلها النظام، منوهًا بحرص أعضاء هيئة التدريس على أداء مقرراتهم الدراسية.

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وأضاف الدكتور غاشم، أن الفصول الافتراضية التي تم إنشاؤها بلغت ساعاتها الإجمالية أكثر من 15 ألف ساعة، فيما بلغ عدد الحاضرين لجميع الجلسات أكثر من 188 ألف طالب وطالبة خلال الشهر الأول من الفصل الدراسي الصيفي، متقدمًا بشكره لرئيس الجامعة الدكتور مرعي بن حسين القحطاني على متابعته واهتمامه بسير العملية التعليمية بما يخدم طلبة الجامعة في مسيرتهم التعليمية.

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