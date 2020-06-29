شكرا لمتابعة خبر عن والد ضحية استئصال الغدة التناسلية يطالب بمعالجته في مركز عالمي نفسيًا وجسديًا والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الطائف (صدى):

طالب والد الطفل نهار الحارثي ضحية الإهمال الطبي، الذي فقد إحدى غدتيه التناسليتين، في الطائف، بعلاج ابنه في مركز عالمي متخصص نفسيا وجسديا.

كما طالب الأب بإخضاع ابنه لعملية تجميل وتعويضه في ما أصابه من ضرر جسدي ونفسي، مناشدًا المحكمة بإلزام وزارة الصحة بمحاسبة أي شخص له علاقة بتأخير علاج نجله في مستشفى الملك فيصل بالطائف ومحاسبة الشؤون الصحية.

ومن المقرر أن تنظر الدائرة التاسعة بالمحكمة الإدارية بالرياض، يوم ٢١ ذي القعدة، في الدعوى المرفوعة من والد الطفل، واتهامه لمستشفى الملك فيصل بالطائف بالإهمال الطبي قبل عام.