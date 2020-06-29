شكرا لمتابعة خبر عن الكاتب صالح الشيحي يرقد بإحدى مستشفيات الرياض والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):تعرض الكاتب الصحفي صالح الشيحي، لوعكة صحية، نٌقل على إثرها من مدينة عرعر إلى مستشفى في الرياض بواسطة الإخلاء الطبي إثر تعرضه لوعكة صحية.
وأعلنت ابنة الكاتب الشيحي عن مرض والدها قائلة: " اللهم اشفِ أبي بقدر ضعفي أمام مرضه، وبقدر حزن قلبي على تعبه، ربي استودعتك من هو أعز علي من نفسي، يا رب لا تُطل هذه الشدة عليه واجعله بأفضل حال " .
وكان الكاتب قد رقد بالعناية المركزة في البرج الطبي بعرعر قبل أيام، قبل أن يتم نقله إلى الرياض.
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