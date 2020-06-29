شكرا لمتابعة خبر عن مواطنون: " غلاء المهور سبب العنوسة " ومواطنات: " اضمني حقك " والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أعرب عدد من الشباب المقبلين على الزواج عن استيائهم من مبالغة بعض الأسر في طلب المهر.

وأرجع عدد منهم سبب العزوف عن خطوة الزواج، إلى غلاء المهور، مدشنين وسم " غلاء المهور سبب العنوسة " .

وتباينت الآراء عبر الوسم، إذ أعربت بعض الفتيات عن رفضها لفكرة المبالغة في تكاليف الزواج، وأن البساطة مطلوبة، فيما رأت أخريات أن المبالغة تضمن حقوقهن، حال تعرضت للطلاق.

ورأت إحدى المغردات أن المهر لا يقدر قيمة الفتاة، قائلة: " البنت لو تعطيها الكون أصلا قليل بحقها، لكن المهر مو كل شي مجرد كمالية " .