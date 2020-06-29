شكرا لمتابعة خبر عن شاهد.. «بائع بليلة» ينجح في تعليم 7 من أبنائه بأرقى الجامعات من ماله الخاص والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - القطيف (صدى):نجح " بائع البليلة" العم أبو عمر، في تعليم 7 من أبنائه في أرقى الجامعات بالخارج من حسابه الخاص، حصل 7 منهم على درجة البكالوريوس ، و3 منهم حصلوا على درجة الماجستير. .
واوضح تقرير تلفزيزوني قصة كفاح أشهر بائع في القطيف حيث كان يتنقل بعربته منذ اكثر من 40 عامًالبيع البليلة والفاصولياء.
وقال "الزين": أحمل أغراضي في هذه العربة وأبيع عند النادي في أيام المباريات ويوم الثلاثاء أذهب أبيع في حي الكويت، وأذهب يوم الاثنين للبيع في سوق الاثنين.
وأشار إلى أنه لم يتخلف عن ممارسة مهنته يوميًا منذ أكثر من 40 عامًا إلا إذا كان مصابًا بوعكة صحية، لافتًا إلى أنه توقف عن العمل لمدة شهرين بسبب كورونا.
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