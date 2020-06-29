وفاة صاحب السمو الأمير بندر بن سعد بن محمد بن عبدالعزيز

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): صدر عن الديوان الملكي اليوم البيان التالي: صدر عن الديوان الملكي اليوم البيان التالي: " بيان من الديوان الملكي " انتقل إلى رحمة الله تعالى صاحب السمو الأمير / بندر بن سعد بن محمد بن عبدالعزيز بن سعود بن فيصل آل سعود، وسيصلى عليه ـ إن شاء الله ـ يوم غد الأثنين الموافق 8 / 11 / 1441هـ في مدينة الرياض. تغمده الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه وأسكنه فسيح جناته، إنا لله وإنا إليه راجعون.

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