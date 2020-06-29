شكرا لمتابعة خبر عن شاهد..العمالة الوافدة تحاول إجبار بائعين سعوديون على الخروج من السوق بجدة والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - جدة (صدى):أثارت تصرفات العمالة المخالفة غضب بائعون سعوديون في سوق الخضار للجملة بجدة، خاصة وأنهم يتحزبون ضدهم لإجبارهم على الخروج من السوق.
وقال أحد الباعة لـ قناة الإخبارية، إن العمالة المخالفة تتعمد البيع بأسعار أقل حتى وإن كانت بنصف قيمتها.
وأضاف أن بعض تجار الجملة يمنحون الباعة من العمالة المخالفة بضائع بأسعار جملة أقل مما يحصل عليها البائعون السعوديون، في إشارة إلى تحزب العمالة المخالفة ضدهم.
وأوضح أن الجهات المعنية تقوم بدوريات مستمرة لضبط العمالة المخالفة في السوق، إلا أنهم يعاودون ممارسة تجارتهم مجددًا بعد رحيل الدوريات.
%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1277242571186634752%7Ctwgr%5E&ref_url=https%3A%2F%2Fakhbaar24.argaam.com%2Farticle%2Fdetail%2F498144
كانت هذه تفاصيل خبر شاهد..العمالة الوافدة تحاول إجبار بائعين سعوديون على الخروج من السوق بجدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صدى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.