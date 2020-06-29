شاهد.. متحدث الصحة: قرار التعافي من كورونا أمر طبي.. ولا يمكن أن يتخذه المريض بنفسه

طالب المتعافين بتطبيق السلوكيات الصحية
أكد المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الدكتور محمد العبد العالي، اليوم الأحد، أن قرار التعافي من «كورونا المستجد» هو أمر طبي بحت، ولا يمكن أن يتخذه المريض بنفسه.
وعبر مقطع فيديو بثه عبر حسابه الشخصي بـ«تويتر»، قال متحدث الصحة: إن قرار التعافي طبي، لا يتخذه الشخص بنفسه، مؤكدًا أنه «لم يُرصد في العالم ومن ضمنه المملكة، أن المتعافين من فيروس (كورونا المستجد) أصيبوا بالفيروس مرة أخرى حتى الآن».
في الوقت ذاته طالب المتحدث الجميع الالتزام بالإجراءات الوقائية، قائلًا: «من المهم جدًا تطبيق السلوكيات الصحية حتى على المتعافين من الفيروس».
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