خلال 3 أسابيع.. أكثر من 3165 مستفيدًا من عيادات «تطمن» بجازان

بلغ عدد المستفيدين من عيادات «تطمن» بصحة جازان، أكثر من 3165 فردًا، وذلك منذ بدء العمل بتلك العيادات قبل نحو ثلاثة أسابيع وحتى مساء أمس السبت.

وتعمل عيادات «تطمن» على فحص وخدمة كل من يشعر بأعراض فيروس «كورونا المستجد»، المتمثلة في ارتفاع درجة الحرارة، والتي قد يرافقها ضيق في التنفس أو سعال سواءً من المواطنين أو المقيمين أو حتى مخالفي نظام الإقامة.

وكانت «صحة جازان» خصصت تسعة مراكز صحية بعدد من محافظات المنطقة، تعمل على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع، للكشف عن الفيروس دون موعد مسبق.

وتشمل هذه المراكز(صحي مخطط خمسة بمدينة جيزان، وصبيا للرعاية الأولية بمحافظة صبيا، وضمد الجنوبي بمحافظة ضمد، ومركز الرعاية الأولية بمحافظة العيدابي، ومركز المطعن بببيش، ومركز الرعاية بقرية الخشابية التابعة لمركز وادي جازان)، إضافة إلى مراكز (أبو عريش الجنوبي بمحافظة أبو عريش، والرعاية الأولية بمحافظة أحد المسارحة، وصحي خبت الخارش بمحافظة صامطة).