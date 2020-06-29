تنفيذ 61 ألف جولة رقابية بجميع المناطق وضبط 7 آلاف مخالفة

نفّذت وزارة التجارة أكثر من 61 ألف جولة رقابية على الأسواق والمنشآت التجارية في جميع مناطق المملكة خلال الفترة من 1 شوال حتى 6 ذي القعدة 1441هـ؛ لمتابعة أسعار السلع الأساسية والاستهلاكية.

وشملت الجولات الرقابية: الهايبر ماركت والتموينات، وأسواق الجملة والتجزئة والكماليات، ومنافذ بيع الأجهزة والمواد الطبية، والصيدليات، ومنافذ بيع الحديد والأسمنت ومواد البناء، ومحطات الوقود، ووكالات السيارات. وأسفرت عن تحرير 7,081 غرامة فورية بحق المخالفين.

وتصدرت مكة المكرمة قائمة المناطق في عدد الجولات بواقع 9,649 جولة، تلتها الرياض بـ9,537 جولة، والمنطقة الشرقية بواقع 8,795، والقصيم بـ8,704، والمدينة المنورة بـ4,708، ونجران بـ4,250، وحائل مسجلة 4,000 جولة، والجوف بـ2,686، وجازان بـ2,476، وعسير بـ1,989 جولة، والحدود الشمالية بواقع 1,671 جولة، وتبوك بـ1,591، والباحة بـ1,192 جولة.

Advertisements

كما تصدرت منطقة مكة المكرمة قائمة أكثر المناطق في إصدار غرامات فورية بأكثر من 1,796 غرامة، تلتها الرياض بـ1,222 غرامة، ثم المنطقة الشرقية مسجلة 972 غرامة، تلتها المدينة المنورة بـ546، ثم جازان 512 غرامة، ثم حائل بواقع 453 غرامة، ثم القصيم 418 غرامة، وعسير بواقع 347 غرامة فورية، تلتها الباحة بـ225 غرامة، ثم الجوف بـ211 غرامة، تلتها تبوك بـ161 غرامة، ثم نجران بـ143 غرامة، ثم الحدود الشمالية بواقع 75 غرامة فورية.

ودعت الوزارة عموم المستهلكين إلى التقدم ببلاغاتهم على المنشآت المخالفة من خلال تطبيق «بلاغ تجاري» أو مركز البلاغات على الرقم 1900 أو الموقع الرسمي للوزارة على الإنترنت.

اقرأ أيضًا:

البلديات تتعقب «مخالفات كورونا» في المنشآت الغذائية والأسواق بـ84 ألف جولة رقابية