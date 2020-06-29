السعودية اليوم / ألمانيا تدعم القطاع الأمني في النيجر



نيامي 07 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 28 يونيو 2020 م واس

أعلن مصدر رسمي في نيامي أن ألمانيا منحت النيجر، مساعدة مالية بقيمة 524 مليون و755 ألف فرنك أفريقي، دعما للقطاع الأمني في البلاد.

وسيسمح اتفاق التمويل الذي وقعه وزير الدفاع النيجري إسوفو كاتامبي، وسفير ألمانيا لدى النيجر هيرمان نيكولاي، كذلك بتحسين إجراءات سلامة البنى التحتية الجوية في نيامي وفي المنطقة العسكرية لمطار ديوري هاماني الدولي.

وأفاد وزير الدفاع النيجري أن هذه المساعدة المالية ستساهم بتعزيز قدرات القوات المسلحة النيجرية في مجال حماية النقاط الحساسة بمطار ديوري هاماني الدولي في نيامي، وتحسين الوضع الأمني، بما في ذلك ضمن تقديم المساعدات والدفاع عن البلاد.

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