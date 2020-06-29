السعودية اليوم / الحرس البحري التونسي يوقف 23 مهاجرًا غير شرعي



تونس 7 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 28 يونيو 2020 م واس

أوقفت وحدات من الحرس البحري التونسي 23 مهاجرًا غير شرعي، كانوا يعتزمون اجتياز الحدود البحرية التونسية خلسة باتجاه السواحل الإيطالية.

وأفاد مصدر من الحرس البحري في تصريح له اليوم، أنه أوقف المهاجرون بمحافظة المهدية، وعلى منظم عملية الهجرة وهو صاحب المركب في الوقت ذاته، ووسيطان لاستقطاب الراغبين في الهجرة.

وأضاف أنه حُجز المركب الذي استعمل في عملية الهجرة، إلى جانب مبلغ مالي بحوزة صاحب المركب، وأنه تُحفظ على المجموعة لاتخاذ الإجراءات القانونية بشأنهم.

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