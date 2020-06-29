السعودية اليوم / روسيا تسجل 23 حالة وفاة بفيروس كورونا



موسكو 7 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 28 يونيو 2020 م واس

سجلت روسيا خلال الـ 24 ساعة الماضية 23 حالة وفاة جديدة بفيروس

وأوضح مركز العمليات الخاص بمكافحة فيروس كورونا، أن العدد الإجمالي لحالات الوفاة ارتفع إلى 3761 حالة .

// انتهى //

00:54ت م

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موسكو 7 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 28 يونيو 2020 م واسسجلت روسيا خلال الـ 24 ساعة الماضية 23 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).وأوضح مركز العمليات الخاص بمكافحة فيروس كورونا، أن العدد الإجمالي لحالات الوفاة ارتفع إلى 3761 حالة .// انتهى //00:54ت م0223

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