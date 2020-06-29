السعودية اليوم / مصر تسجل 1265 إصابة جديدة بفيروس كورونا



القاهرة 7 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 28 يونيو 2020 م واس

سجلت وزارة الصحة والسكان المصرية 1265 إصابة جديدة بفيروس

وأوضح المتحدث باسم الوزارة خالد مجاهد في بيان اليوم، أن إجمالي عدد المصابين بلغ 65188 حالة، ضمنهم 17539 حالة قد شُفيت و2789 حالة وفاة.

// انتهى //

23:58ت م

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القاهرة 7 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 28 يونيو 2020 م واسسجلت وزارة الصحة والسكان المصرية 1265 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و 81 حالة وفاة جديدة وشفاء 400 مصاب.وأوضح المتحدث باسم الوزارة خالد مجاهد في بيان اليوم، أن إجمالي عدد المصابين بلغ 65188 حالة، ضمنهم 17539 حالة قد شُفيت و2789 حالة وفاة.// انتهى //23:58ت م0218

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