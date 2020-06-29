السعودية اليوم / مدير التعليم بجازان‬ يتفقد المستودعات المركزية ومشروع الأرشفة الإلكترونية



جيزان 07 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 28 يونيو 2020 م واس

تفقد مدير عام التعليم بمنطقة جازان الدكتور إبراهيم بن محمد أبوهادي اليوم ، مستودعات الإدارة المركزية بالكربوس بمدينة جيزان وأبي عريش ، وذلك في إطار متابعة الإدارات المعنية بالاستعداد للعام الدراسي الجديد.

واطلع الدكتور أبوهادي خلال جولته على المراحل التي أنجزتها إدارة المستودعات لتنفيذ خطة ترحيل المقررات المدرسية وآلية توزيعها والتنسيق مع إدارة التجهيزات فيما يخص احتياجات المدارس من التجهيزات المدرسية المختلفة وفق البرامج الإلكترونية المعدة لخدمة قائدي وقائدات المدارس .

كما زار أبوهادي بمقر المستودعات مشروع الأرشفة الإلكترونية واستمع إلى شرح من المساعدة للشؤون التعليمية والمشرفة على المشروع رحاب مسلم عن أهم ماتم إنجازه ميدانياً، تمهيداً لاستكمال جميع جوانب المشروع وتحقيق أهدافه لخدمة جميع منسوبي ومنسوبات تعليم جازان، بطريقة تقنية حديثة تضمن حصول المستفيد على الخدمة في وقت يسير .

و ثمّن مدير عام التعليم بالمنطقة في ختام جولته جهود إدارة المستودعات وأعمالها المميزة التي شاهدها واستمع إليها ، مؤكداً أن تطوير العمل وجودته من أهم عناصر النجاح التي ننشدها جميعا في المجال الإداري والتعليمي .

// انتهى //

23:14ت م

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