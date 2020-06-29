السعودية اليوم / مصر تسجل هزة أرضية بقوة 5ر5 درجات



القاهرة 7 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 28 يونيو 2020 م واس

أعلن المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية بمصر اليوم أن محطات الشبكة القومية للزلازل المنتشرة فى أنحاء مصر سجلت هزة أرضية بقوة 5ر5 درجات على مقياس ريختر.

وأوضح رئيس المعهد الدكتور جاد القاضي في تصريح له أن موقع الهزة يبعد 218 كيلومتر جنوب شرق أزمير في تركيا.

وأشار إلى أنه جارٍ تحليل بيانات الهزة التي شعر بها بعض السكان في القاهرة مع عدم ورود ما يدل على حدوث أي خسائر في المباني أو الأرواح.

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23:07ت م

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