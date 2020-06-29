

ظهران الجنوب 07 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 28 يونيو 2020 م واس

تواصل بلدية ظهران الجنوب جولاتها الرقابية المكثفة في المحافظة والمراكز التابعة لها ، شملت المراكز التجارية والمطاعم وصوالين الحلاقة ومغاسل الملابس وأسواق النفع العام .

وبينت البلدية أنها حُررت مخالفات للمحال التي لم تلتزم بتوفير المعقمات ، إلى جانب عدم تطهير الأسطح والأدوات الخاصة بتلك المحال ، مهيبةً بالمواطنين والمقيمين للإبلاغ عن أي مخالفة في تطبيق الإجراءات الوقائية ، وذلك عبر مركز العمليات الموحد(940) .

// انتهى //

22:39ت م

0208





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / بلدية ظهران الجنوب تواصل جولاتها الرقابية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.