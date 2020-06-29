شكرا لقرائتكم خبر عن إتلاف 151 كيلو لحوما فاسدة بالدمام والان نبدء بالتفاصيل

أتلفت بلدية وسط الدمام، 151 كيلو جراما من اللحوم البيضاء، من الأسماك والدواجن والروبيان، غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، وذلك في حملة نفذتها إدارة صحة البيئة بالسوق المركزي للحوم والدواجن والأسماك؛ للتأكد من صحة اللحوم المعروضة، بما يتوافق مع معايير الجودة والسلامة، ومدى استيفاء المنشآت للاشتراطات الصحية والوقائية.

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