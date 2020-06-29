شكرا لقرائتكم خبر عن «المياه» لـ اليوم: بلدية صفوى لم تزودنا بمستفيدي سوق الخضار والان نبدء بالتفاصيل
وأوضح تعليقا على ما نشرته ”الخليج 365” بشأن توصيل الخدمات المائية والبيئية لسوق الخضار الذي تم إنشاؤه مؤخراً في صفوى بمحافظة القطيف، أنه تم التأكيد علي البلدية بتحديد المستفيد الذي سيتم تسجيل الخدمة باسمه لعمليات الفوترة وفقاً للجانب التعاقدي الذي تم بين البلدية والمستأجرين.
وأشار الشراري، إلى أنه لم يرد للشركة حتى الآن أي رد، كما لم يتقدم أي من المستفيدين الراغبين بالخدمات بأي طلب حتى الآن بهذا الخصوص.
وأعرب رئيس القطاع الشرقي بشركة المياه الوطنية، عن شكره لصحيفة ”الخليج 365”، لحرصها على خدمة المواطن، واهتمامها بطرح قضاياه، مؤكدا أنها بذلك تسهم مع شركة المياه الوطنية ممثلة في الإدارة العامة لخدمات المياه بالمنطقة الشرقية في كل ما من شأنه تحقيق المصلحة العامة.
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