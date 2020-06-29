شكرا لقرائتكم خبر عن «العدل» تطلق الإفراغ العقاري عبر الاتصال المرئي والان نبدء بالتفاصيل

أعلنت وزارة العدل عن إطلاق خدمة الإفراغ العقاري عبر الاتصال المرئي، للذين لا يتسنى لهم الإفراغ من خلال الموثقين mwathiq.sa، أو من خلال الإفراغ الإلكتروني عبر بوابة «ناجز» najiz.sa، وذلك تيسيرًا على المستفيدين واختصارًا للوقت والجهد عليهم.

وأوضحت الوزارة، أنه للاستفادة من خدمة الإفراغ العقاري عبر الاتصال المرئي؛ يجب اتباع مجموعة من الخطوات تتمثل ابتداءً في إرسال بريد إلكتروني إلى [email protected] يتضمن طلب خدمة الإفراغ العقاري عبر الاتصال المرئي، مضيفة وبعد إرسال البريد سيستقبل المستفيد ردًا آلياً على بريده الإلكتروني بنموذج تتم تعبئته بالبيانات الأساسية من هويات الأطراف ومعلومات الصك العقاري.

وتابعت الوزارة أنه يمكن للمستفيدين تعبئة النموذج باختيار الرد على البريد، ثم تعبئة الجدول مباشرة بكل يسر وسهولة، موضحة أنه وبعد استلام النموذج المعبأة بياناته؛ يتم التحقق من الطلب وإحالته لكتابة العدل المخصصة، التي بدورها ستحدد موعدًا يصل لبريد المستفيد لإجراء الاتصال المرئي.

وأكدت «العدل»، أن المستفيد سيستقبل لاحقاً تأكيدًا بالموعد المحدد على نفس البريد لبدء الاتصال المرئي أثناء أوقات العمل الرسمي لكتابة العدل المعنية، مشددة على أهمية التنسيق بين أطراف العملية للتواجد في موقع واحد مع الأخذ بالإجراءات الاحترازية والتباعد، والتأكد من توفر اتصال إنترنت سريع لضمان وضوح الصوت والصورة، والتأكد من وجود أصل الوثائق الداعمة للعملية «صك حصر الورثة، مثلاً»، إضافة إلى التأكد من توفير صور ممسوحة ضوئياً لجميع الوثائق الداعمة لإرسالها أثناء انعقاد الموعد عبر البريد «يمكن تصويرها باستخدام الجوال ومنها صورة الشيك الذي يوفره المشتري».

وأشارت الوزارة إلى أهمية التأكد من أن الطرفين يملكان هويات مرتبطة بحساب في نظام «أبشر» وأخذ الإقرار من خلال رمز التحقق المرسل للجوال المسجل في النظام..