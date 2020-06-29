شكرا لقرائتكم خبر عن إغلاق 6 صالونات نسائية بالطائف والان نبدء بالتفاصيل

أغلقت أمانة الطائف 6 مرافق وصالونات نسائية مخالفة تستخدم أدوات منتهية الصلاحية إضافة إلى وجود عمالة نسائية لا تحمل شهادات صحية، وذلك ضمن الحملة الرقابية التي تقوم بها البلدية النسائية الفرعية في إطار جهود التصدي لجائحة كورونا ومنع انتشارها. وحذرت البلدية النسائية كافة المرافق التجارية التي تتابعها بأنه سيتم تطبيق الأنظمة والتعليمات والتوجيهات بشأن احتواء جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، مؤكدة أن عدم الالتزام بالاشتراطات الصحية يعرض المخالفين للعقوبات والجزاءات. وأوضحت أنه يمكن للمواطنات والمقيمات اللاتي يرتدن هذه المرافق الإبلاغ عن أي ملاحظات أو شكاوى بالتواصل مع مركز خدمة البلاغات 940 على مدار الساعة، مشيرة إلى أهمية ترك المسافات الآمنة بين المرتادات لهذه المنشآت وعدم الازدحام حرصا على صحة وسلامة الجميع.

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