شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط المتورطين في قتل مقيم قبل 4 سنوات والان نبدء بالتفاصيل

أسفرت التحريات الأمنية وإجراءات البحث والاستدلال التي قامت بها شرطة المنطقة الشرقية، عن القبض على أربعة مواطنين بالعقد الثاني من العمر، تورطوا في جريمة قتل مقيم من الجنسية السودانية بتاريخ 1437/‏8/‏7هـ.

وصرح مساعد المتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة الشرقية النقيب محمد الدريهم، بأن التحريات والبحث استمرا لفترة تزيد على أربعة أعوام، موضحا أن أسباب الجريمة ترجع لخلاف مع القتيل على أفضلية السير بأحد الأحياء بمدينة الدمام، والاعتداء عليه بالطعن ومن ثم القيام بدهسه والفرار بمركبته من الموقع. وأضاف: إنه جرى إيقاف المتورطين واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالتهم إلى النيابة العامة.