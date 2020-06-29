شكرا لقرائتكم خبر عن «الأمر بالمعروف» تناقش آلية العمل الميداني والان نبدء بالتفاصيل

ناقش اجتماع عقده المدير العام لفرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالمنطقة الشرقية فهد الثبيتي، مع رؤساء الهيئات والمحافظات في المنطقة، بحضور مديري الإدارات بفرع الرئاسة، محاور العمل الميداني والتوعوي الذي يتناسب مع الوضع الراهن، إضافة إلى عدد من الموضوعات المدرجة على جدول الاجتماع، والتوجيه بما يلزم حيالها.

وأوضح الثبيتي خلال الاجتماع الذي عقد عبر الاتصال المرئي، أنه في ظل جائحة كورونا قامت الرئاسة العامة بمسؤولياتها ومهامها وفق اختصاصاتها على أكمل وجه، في ظل ما تقوم به القيادة الرشيدة من تدابير وإجراءات وقائية على جميع المستويات، مؤكداً أن الفرع بهيئاته ومراكزه واكب هذه الجائحة، من خلال إجراءات ومبادرات للتوعية والتوجيه، بالتعاون مع الجهات المختصة، مع تفعيل الدوريات الميدانية والتوعوية للتنبيه للصلوات والتأكيد على الالتزام بالتعليمات والتحذير من التجمعات وتفعيل حملة «خذوا حذركم» التي أطلقها الرئيس العام مواكبة للعودة إلى الحياة الطبيعية، وحتى زوال الجائحة.