«الأمر بالمعروف» تناقش آلية العمل الميداني

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وأوضح الثبيتي خلال الاجتماع الذي عقد عبر الاتصال المرئي، أنه في ظل جائحة كورونا قامت الرئاسة العامة بمسؤولياتها ومهامها وفق اختصاصاتها على أكمل وجه، في ظل ما تقوم به القيادة الرشيدة من تدابير وإجراءات وقائية على جميع المستويات، مؤكداً أن الفرع بهيئاته ومراكزه واكب هذه الجائحة، من خلال إجراءات ومبادرات للتوعية والتوجيه، بالتعاون مع الجهات المختصة، مع تفعيل الدوريات الميدانية والتوعوية للتنبيه للصلوات والتأكيد على الالتزام بالتعليمات والتحذير من التجمعات وتفعيل حملة «خذوا حذركم» التي أطلقها الرئيس العام مواكبة للعودة إلى الحياة الطبيعية، وحتى زوال الجائحة.
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