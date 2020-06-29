شكرا لقرائتكم خبر عن بلدي بقيق يبحث «المشاركة المجتمعية» والان نبدء بالتفاصيل

يناقش المجلس البلدي لمحافظة بقيق، العديد من المقترحات، والتي تقدم بها عدد من أعضاء المجلس، ومن =س، العديد من الاقتراحات، ويطلع على أبرز المشاريع التي نفذتها بلدية المحافظة خلال الفترة الماضية. وأوضح رئيس المجلس البلدي لمحافظة بقيق عبدالله آل عايد، أن المجلس استأنف الجلسات بعد رفع منع الجول، مشيرا إلى متابعته الإجراءات الاحترازيه لمكافحة فيروس « كورونا » المستجد. وأضاف إن هناك العديد من المقترحات التي سيتم مناقشتها خلال الاجتماع والتصويت عليها تمهيدا لرفعها إلى البلدية.

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