شكرا لقرائتكم خبر عن «الصحة»: الأطفال قد ينقلون عدوى «كوفيد - 19» لأقرانهم أو الكبار والان نبدء بالتفاصيل

أعلنت وزارة الصحة، أمس الأحد، تسجيل 3989 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض «كوفيد-19»، فيما تم تسجيل 2627 حالة تعاف إضافية، و40 حالة وفاة جديدة.

ووفقا لإحصاء «الصحة»، بلغ إجمالي حالات الإصابة في المملكة 182 ألفا و493 حالة، بينها 56 ألفا و187 حالة نشطة لا تزال تتلقى الرعاية الصحية اللازمة، منها 2277 حالة حرجة، فيما بلغ إجمالي حالات التعافي 124 ألفا و755 حالة، في حين ارتفعت حصيلة الوفيات إلى 1551 حالة وفاة، مشيرة إلى أن شابا اكتسب العدوى دون أعراض بسبب زيارته لأصدقائه بشكل متكرر دون التقيد بالإجراءات الوقائية، ونقل العدوى لزوجته وطفليه.

وأكد مساعد وزير الصحة المتحدث باسم الوزارة الدكتور محمد العبدالعالي، أنه من الممكن أن ينقل الأطفال عدوى فيروس كورونا المستجد، في ما بينهم أو لمن هم أكبر منهم سنا، موضحا أن عملية انتقال الفيروس ما بين الأفراد واردة أيا كان العمر.

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وقال العبدالعالي خلال المؤتمر الصحفي أمس ردا على سؤال حول تأثير فيروس كورونا على الأطفال، إن الإصابة لديهم أقل خطورة وحدة وشدة عن الإصابات لدى البالغين، والمضاعفات التي تنتج عن إصابتهم به أقل بكثير من المشكلات الصحية التي تقع عند البالغين أو كبار السن. وعالميا، لم يرصد حتى الآن وفيات في من هم دون سن العاشرة نتيجة الإصابة المباشرة بالفيروس، إلا أنه من المهم أن نشير إلى أن إصابة الأطفال بالفيروس وهم لديهم أمراض مزمنة، ومصنفون ضمن الفئة الخطرة، قد يعرضهم لمضاعفات ومشكلات صحية تختلف عن الطفل السليم تماما والخالي من الأمراض المزمنة.

و أشار إلى أن الحالات الحرجة التي يتم رصدها تتراوح ما بين 2000 إلى 2500 حالة، وهي أعداد مرتفعة، لكنها في حدود تبدو أنها تستقر حاليا، ونراقبها بشكل يومي، وهذه الأعداد مرتبطة بالحالات التي أصيبت خلال الأسابيع الماضية.

وتوزعت حالات الإصابة الجديدة بين مدن المملكة التي تضمنت: الهفوف (487)، الرياض (389)، الدمام (320)، مكة المكرمة (310)، الطائف (275)، المدينة المنورة (186)، المبرز (183)، خميس مشيط (171)، القطيف (151)، جدة (121)، أبها (120)، حفر الباطن (104)، نجران (90)، الظهران (78)، الخبر (76)، صفوى (74)، بيشة (73)، محايل عسير (51)، بريدة (50)، الجبيل (46)، حائل (41)، عنيزة (34)، تبوك (25)، وادي الدواسر (23)، ينبع وجازان (20)، شرورة (18)، بقيق (17)، أبوعريش، وصامطة (16)، الرس ورجال ألمع وصبيا (15)، المجاردة والنماص (13)، الخرج (12)، الأسياح (11)، ظهران الجنوب وبيش ورابغ (10)، الجفر ومهد الذهب (9)، الباحة وبلسمر وراس تنورة (8)، المخواة والبكيرية والمذنب وعيون الجواء ورياض الخبراء وأحد رفيدة والنعيرية وعرعر (7)، النبهانية والبشائر وسبت العلاية وأحد المسارحة وحوطة بني تميم وساجر وثادق (6)، بلجرشي وقيا وسراة عبيدة وتنومة وحبونا ورفائع الجمش (5)، البدائع والقنفذة والقريع وتربة وأم الدوم والمضة وخليص (4)، الحناكية وضرية والمظيلف ورنية والحرجة وبارق وتثليث ورويضة العرض (3)، القرى وسكاكا وطبرجل وثريبان والخرمة والمويه والسحن وظلم وسلوى والقيصومة والشنان والعارضة والطوال والشعبة ورفحاء (2)، وحالة واحدة في كل من العقيق والمندق وقلوة ودومة الجندل والعلا وخيبر وقصيباء وعقلة الصقور والقوز والمحاني والفرشة وتبالة والخفجي والرقعي والحائط والشملي والدرب والموسم والريث وضمد وفيفاء والكامل وبدر الجنوب، ثار ويدمة، الدوادمي وثيلان والبدع.