شكرا لقرائتكم خبر عن رصد الالتزام بإجراءات السلامة ميدانيا في المطارات والان نبدء بالتفاصيل

تقوم الهيئة العامة للطيران المدني خلال مرحلة استئناف الرحلات الجوية داخل المملكة العربية السعودية بتنفيذ جولات ميدانية في مطارات المملكة، بهدف متابعة ورصد التزام الناقلات الجوية الوطنية والعاملين في المطارات السعودية بفرض تطبيق التعليمات والإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية اللازمة للتعامل مع فيروس كورونا المستجد «COVID 19»، بهدف ضمان رحلة سفر آمنة تبدأ من المنزل وحتى وصول المسافر إلى وجهته المقصودة.

وتعمل فرق ميدانية من هيئة الطيران المدني على رصد أبرز الملاحظات عبر جولات ميدانية وتتم مشاركة التقارير مع الجهات ذات العلاقة لعمل اللازم في وقته، بالإضافة إلى قيام فرق ميدانية على إعداد تقارير دورية عن مستوى رضا العملاء وملاحظاتهم على الخِدْمات المقدمة لهم في المطارات السعودية.

وطبقت هيئة الطيران المدني خلال مرحلة استئناف الرحلات الجوية الداخلية عدة معايير دقيقة لتجويد وتحسين تجربة المسافرين في مطارات المملكة الـ«28»، حيث تشرف الهيئة على تطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، إضافة إلى تقديم خِدْمات متميزة للمسافرين وبجودة عالية عبر متابعة نقاط السفر في المطارات السعودية عن طريق قياس مدد الانتظار ومتابعة توافر جميع الخِدْمات التي تسهم في تحسين تجربة المسافرين وضمان تنقلهم بكل يسر وسهولة، وحرصاً على سلامتهم بالتأكد من توافر المعقمات وتوفير تقنية حديثة للتصويت عن طريق أجهزة قياس رضا المسافرين عبر تقنية «QR Code» التي تمكن المسافرين من مشاركة مدى رضاهم عن توافر الخدمات المقدمة لهم في المطارات، وذلك عن طريق مسح كود التصويت عبر الأجهزة الذكية الخاصة بهم، لتوفر خيار التصويت للمسافرين دون الحاجة للمس الأجهزة.

واتخذت الهيئة، العديد من الخطوات مستهدفة تطوير منظومة النقل الجوي في المملكة، لتؤدي دورَها بفاعلية، وتحسين تجربة المسافر كأحد أولوياتها وذلك لتقديم أفضل الخِدْمات وَفْق أفضل المعايير الدولية خلال جائحة كورونا، والرقي بمستوى الخِدْمات المقدمة للمسافرين انطلاقًا من دور الهيئة الرقابي والإشرافي في قطاع الطيران والمطارات بشكل خاص، كما تعمل هيئة الطيران المدني على تحسين تجرِبَة المسافرين في المطارات على مدار الساعة، وذلك بموجب معايير ومؤشرات يتم من خلالها المراقبة والإشراف على ما يقدم من خِدْمات للمسافرين وإشراك المستفيدين من الخِدْمات وأصحاب العلاقة في تطوير تلك الخِدْمات.