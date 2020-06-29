شكرا لقرائتكم خبر عن رصد الالتزام بإجراءات السلامة ميدانيا في المطارات والان نبدء بالتفاصيل
وتعمل فرق ميدانية من هيئة الطيران المدني على رصد أبرز الملاحظات عبر جولات ميدانية وتتم مشاركة التقارير مع الجهات ذات العلاقة لعمل اللازم في وقته، بالإضافة إلى قيام فرق ميدانية على إعداد تقارير دورية عن مستوى رضا العملاء وملاحظاتهم على الخِدْمات المقدمة لهم في المطارات السعودية.
وطبقت هيئة الطيران المدني خلال مرحلة استئناف الرحلات الجوية الداخلية عدة معايير دقيقة لتجويد وتحسين تجربة المسافرين في مطارات المملكة الـ«28»، حيث تشرف الهيئة على تطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، إضافة إلى تقديم خِدْمات متميزة للمسافرين وبجودة عالية عبر متابعة نقاط السفر في المطارات السعودية عن طريق قياس مدد الانتظار ومتابعة توافر جميع الخِدْمات التي تسهم في تحسين تجربة المسافرين وضمان تنقلهم بكل يسر وسهولة، وحرصاً على سلامتهم بالتأكد من توافر المعقمات وتوفير تقنية حديثة للتصويت عن طريق أجهزة قياس رضا المسافرين عبر تقنية «QR Code» التي تمكن المسافرين من مشاركة مدى رضاهم عن توافر الخدمات المقدمة لهم في المطارات، وذلك عن طريق مسح كود التصويت عبر الأجهزة الذكية الخاصة بهم، لتوفر خيار التصويت للمسافرين دون الحاجة للمس الأجهزة.
واتخذت الهيئة، العديد من الخطوات مستهدفة تطوير منظومة النقل الجوي في المملكة، لتؤدي دورَها بفاعلية، وتحسين تجربة المسافر كأحد أولوياتها وذلك لتقديم أفضل الخِدْمات وَفْق أفضل المعايير الدولية خلال جائحة كورونا، والرقي بمستوى الخِدْمات المقدمة للمسافرين انطلاقًا من دور الهيئة الرقابي والإشرافي في قطاع الطيران والمطارات بشكل خاص، كما تعمل هيئة الطيران المدني على تحسين تجرِبَة المسافرين في المطارات على مدار الساعة، وذلك بموجب معايير ومؤشرات يتم من خلالها المراقبة والإشراف على ما يقدم من خِدْمات للمسافرين وإشراك المستفيدين من الخِدْمات وأصحاب العلاقة في تطوير تلك الخِدْمات.
كانت هذه تفاصيل خبر رصد الالتزام بإجراءات السلامة ميدانيا في المطارات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.