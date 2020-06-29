شكرا لقرائتكم خبر عن خدمات طبية لعلاج 354 يمنيا في عبس والان نبدء بالتفاصيل

واصلت العيادات الطبية المتنقلة التابعة لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية تقديم خدماتها العلاجية في مديرية عبس بمحافظة حجة، بالشراكة مع مؤسسة طيبة للتنمية. وراجع العيادات خلال الفترة من 18 إلى 24 يونيو 2020م في قسم الطوارئ 3 مستفيدين، وعيادة الباطنية 125 شخصًا، وقسم التوعية والتثقيف 49 شخصًا، وعيادة الصحة الإنجابية 3 مرضى. كما صرفت الأدوية لـ 130 فردًا، واستقبل قسم الإحالة الطبية 40 مستفيدا، وراجع قسم الخدمات التمريضية 4 مراجعين.

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