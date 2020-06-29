شكرا لقرائتكم خبر عن تسجيل حملة الثانوية بـ»الكلية العسكرية» غدا والان نبدء بالتفاصيل
وأوضحت الكلية أن التسجيل سيكون إلكترونيًا على موقع لجنة القبول والتسجيل لكلية الملك خالد العسكرية وسيبدأ من الساعة العاشرة صباح الثلاثاء 9/11/1441هـ الموافق 30/6/2020م وحتى الساعة العاشرة صباحاً من يوم الأحد 14/11/1441هـ الموافق 5/7/2020م حسب تقويم أم القرى وعلى مدار 24 ساعة.
وبينت أنه يلزم تعبئة الحقول بالمعلومات المطلوبة، ويتحمل المتقدم أي تبعات في حال تقديمه بيانات غير صحيحة، ولن ينظر في أي طلب غير مستوفٍ لشروط القبول والتسجيل، مشيرة إلى أن نتائج الترشيح الأولى ستعلن على الموقع الإلكتروني للجنة القبول والتسجيل وعن طريق رسائل الجوال.
ودعت الراغبين في معرفة شروط القبول وتعليمات التسجيل زيارة الموقع الإلكتروني للجنة، مع ضرورة أن يكون لدى المتقدم حساب مفعل في «أبشر» لتمكينه من إكمال إجراءات التسجيل لاحقاً على موقع اللجنة عن طريق النفاذ الوطني الموحد.
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