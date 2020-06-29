شكرا لقرائتكم خبر عن تصنيف 5 ممارسات بـ»الطب البديل» والان نبدء بالتفاصيل

أصدر المركز الوطني للطب البديل والتكميلي النسخة الأولى من دليل مزاولة الطب البديل والتكميلي الهادف إلى تقديم الإيضاحات، وأبرز الضوابط والاشتراطات اللازمة للحصول على ترخيص مزاولة المهنة في الطب البديل والتكميلي. وصنّف الدليل الممارسات المعتمدة والمرخصة من المركز الوطني للطب البديل والتكميلي إلى خمس ممارسات وهي: الحجامة، الوخز الإبري، تقويم العظام، تقويم العمود الفقري، بالإضافة إلى المعالجة الطبيعية. وأورد الدليل الاشتراطات الخاصة لكل ممارسة والمحظورات على الممارس والمنشآت.

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