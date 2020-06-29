شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الإعلام المكلف يبحث تطوير القنوات التلفزيونية والإذاعية الخاصة والان نبدء بالتفاصيل

ناقش وزير الإعلام المكلف د. ماجد بن عبدالله القصبي مع مسؤولي القنوات التلفزيونية والإذاعية الخاصة سبل تطوير العمل التلفزيوني والإذاعي للقطاع الخاص في المملكة والعديد من الموضوعات الإعلامية.

وأكد د. القصبي خلال اجتماع عقده أمس عبر تقنية الاتصال المرئي، على الدور الذي يضطلع به القطاع الإعلامي الخاص بالمملكة ومشاركته مع الإعلام الرسمي في إبراز القضايا التي تهم المملكة سواء على المستوى المحلي أو الدولي، وتم التطرق إلى التحديات والصعوبات التي تواجه القنوات والإذاعات الخاصة بالمملكة، والتطلعات إلى صناعة إعلام مؤثر، وتطوير الكفاءات الإعلامية من خلال التدريب وعقد الشراكات مع كليات وأقسام الإعلام في الجامعات السعودية، والجهات ذات الصلة.

وبحث الاجتماع بعض الحلول بما يمكن الإعلام الخاص ليقوم بدوره المأمول منه، كمنصات إعلامية توظف قدراتها وإمكاناتها للوصول إلى المتلقين وتقديم المحتوى الإعلامي الرزين الذي يلبي حاجات ورغبات المجتمع بكامل شرائحه المختلفة.

وشدد وزير الإعلام المكلف على أهمية وضع الإستراتيجيات والسياسات للعمل الإعلامي لتحقيق قصص النجاح بالإضافة إلى أهمية التخطيط البرامجي المسبق للتغطيات، مستشهدا بالمواسم القادمة للمملكة مثل إجازة الصيف، وموسم الحج، وذكرى اليوم الوطني للمملكة.