شكرا لقرائتكم خبر عن «مسام» ينتزع 1185 لغما حوثيا من الأراضي اليمنية والان نبدء بالتفاصيل

تمكن مشروع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية «مسام لتطهير اليمن من الألغام»، التي زرعتها الميليشيات الحوثية في الأراضي اليمنية، من انتزاع 1,185 لغمًا منها 25 لغمًا مضادة للأفراد، و363 لغمًا مضادة للدبابات و773 ذخيرة غير متفجرة، و24 عبوة ناسفة خلال الأسبوع الرابع من يونيو 2020 الجاري.

وبلغ إجمالي ما جرى نزعه منذ بداية المشروع حتى الآن 171,731 لغمًا زرعتها المليشيات الحوثية المارقة في الأراضي والمدارس والبيوت في اليمن وحاولت إخفاءها بأشكال وألوان وطرق مختلفة راح ضحيتها عدد كبير من الأطفال والنساء وكبار السن سواء بالموت أو الإصابات الخطيرة أو بتر للأعضاء.