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أنابيب غاز تسقط على قائد شاحنة وتحتجزه في مكة المكرمة
الجهات المختصة باشرت الحالة وتم إخراجه بصحة جيدة
متابعات الخليج 365 - مكة المكرمة
باشرت الجهات المختصة في منطقة مكة المكرمة، مساء أمس الأحد، حادث سقوط أنابيب غاز على قائد شاحنة واحتجازه بالعاصمة المقدسة.
وقال المركز الوطني للعمليات الأمنية بوزارة الداخلية (911) في تغريدة له عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر: إن عدم أخذ الحيطة والحذر أثناء إصلاح عطل لشاحنة حمولتها أنابيب غاز تسبب في سقوط الأنابيب على قائد الشاحنة واحتجازه، وذلك في أم الجود بالعاصمة المقدسة.
وتابع المركز الوطني للعمليات الأمنية أن الجهات المختصة باشرت الحالة، وتم إخراجه بصحة جيدة.
ويمكن الاطلاع على تغريدة المركز عبر الرابط التالي
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سقوط أنابيب غاز على قائد شاحنة واحتجازه بالعاصمة المقدسة..#عمليات_911 #مكة_المكرمة #المركز_الوطني_للعمليات_الأمنية #وزارة_الداخلية pic.twitter.com/aktqAMgKRz— 911 (@MOI__911) June 28, 2020
كما باشرت الجهات المختصة حادث دهس شخص بسبب عبوره من غير الطريق المخصص للمشاة في حي الشوقية بالعاصمة المقدسة؛ ما نتج عنه إصابته.
وبحسب 911، تم نقل المصاب إلى المستشفى لتلقي العلاج.
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