2020-06-29

أنابيب غاز تسقط على قائد شاحنة وتحتجزه في مكة المكرمة

متابعات الخليج 365 - مكة المكرمة

باشرت الجهات المختصة في منطقة مكة المكرمة، مساء أمس الأحد، حادث سقوط أنابيب غاز على قائد شاحنة واحتجازه بالعاصمة المقدسة.

وقال المركز الوطني للعمليات الأمنية بوزارة الداخلية (911) في تغريدة له عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر: إن عدم أخذ الحيطة والحذر أثناء إصلاح عطل لشاحنة حمولتها أنابيب غاز تسبب في سقوط الأنابيب على قائد الشاحنة واحتجازه، وذلك في أم الجود بالعاصمة المقدسة.

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وتابع المركز الوطني للعمليات الأمنية أن الجهات المختصة باشرت الحالة، وتم إخراجه بصحة جيدة.

ويمكن الاطلاع على تغريدة المركز عبر الرابط التالي

كما باشرت الجهات المختصة حادث دهس شخص بسبب عبوره من غير الطريق المخصص للمشاة في حي الشوقية بالعاصمة المقدسة؛ ما نتج عنه إصابته.

وبحسب 911، تم نقل المصاب إلى المستشفى لتلقي العلاج.