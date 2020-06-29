، الهلال يمدد عقد الشلهوب والشهري.. والفريق يعاود التدريبات ،

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أعلنت إدارة نادي الهلال توصلها إلى اتفاق مع الثنائي محمد الشلهوب وصالح الشهري لتمديد عقودهما لاستكمال بقية الموسم.
وفي سياق متصل عاود فريق الهلال الأول لكرة القـدم تدريباته مساء اليوم الأحد؛ استعداداً لاستكمال الموسم الرياضي بعد توقفه بسبب جائحة "كورونا".
قسم مدير الجهاز الفني "لوشيسكو" لاعبي الفريق إلى أربع مجموعات في الملعب الرئيس والرديف والصالة الرياضية؛ حرصاً على تحقيق التباعد بين اللاعبين، تركزت تدريبات المجموعات الأربع على زيادة المعدل اللياقي وتقوية الجوانب البدنية.
فيما واصل "عبدالله عطيف" و"يزن جاري" برامجهما التأهيليـة المعـدة لهما مسـبقاً؛ وذلك بعد تعرضهما لقطع الرباط الصليبي.
ويحتضن مقر النادي تدريبـات الفريق خلال الأيام المقبلة، على أن يقيم الفريق معسكراً تحضيرياً في "الطائف" ابتداء من 3 يوليو المقبل.
الهلال يمدد عقد الشلهوب والشهري.. والفريق يعاود التدريباتصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2020-06-29
أعلنت إدارة نادي الهلال توصلها إلى اتفاق مع الثنائي محمد الشلهوب وصالح الشهري لتمديد عقودهما لاستكمال بقية الموسم.
وفي سياق متصل عاود فريق الهلال الأول لكرة القـدم تدريباته مساء اليوم الأحد؛ استعداداً لاستكمال الموسم الرياضي بعد توقفه بسبب جائحة "كورونا".
قسم مدير الجهاز الفني "لوشيسكو" لاعبي الفريق إلى أربع مجموعات في الملعب الرئيس والرديف والصالة الرياضية؛ حرصاً على تحقيق التباعد بين اللاعبين، تركزت تدريبات المجموعات الأربع على زيادة المعدل اللياقي وتقوية الجوانب البدنية.
فيما واصل "عبدالله عطيف" و"يزن جاري" برامجهما التأهيليـة المعـدة لهما مسـبقاً؛ وذلك بعد تعرضهما لقطع الرباط الصليبي.
ويحتضن مقر النادي تدريبـات الفريق خلال الأيام المقبلة، على أن يقيم الفريق معسكراً تحضيرياً في "الطائف" ابتداء من 3 يوليو المقبل.
29 يونيو 2020 - 8 ذو القعدة 1441
12:15 AM
إقامة معسكر الفريق في الطائف
أعلنت إدارة نادي الهلال توصلها إلى اتفاق مع الثنائي محمد الشلهوب وصالح الشهري لتمديد عقودهما لاستكمال بقية الموسم.
وفي سياق متصل عاود فريق الهلال الأول لكرة القـدم تدريباته مساء اليوم الأحد؛ استعداداً لاستكمال الموسم الرياضي بعد توقفه بسبب جائحة "كورونا".
قسم مدير الجهاز الفني "لوشيسكو" لاعبي الفريق إلى أربع مجموعات في الملعب الرئيس والرديف والصالة الرياضية؛ حرصاً على تحقيق التباعد بين اللاعبين، تركزت تدريبات المجموعات الأربع على زيادة المعدل اللياقي وتقوية الجوانب البدنية.
فيما واصل "عبدالله عطيف" و"يزن جاري" برامجهما التأهيليـة المعـدة لهما مسـبقاً؛ وذلك بعد تعرضهما لقطع الرباط الصليبي.
ويحتضن مقر النادي تدريبـات الفريق خلال الأيام المقبلة، على أن يقيم الفريق معسكراً تحضيرياً في "الطائف" ابتداء من 3 يوليو المقبل.
، الهلال يمدد عقد الشلهوب والشهري.. والفريق يعاود التدريبات ،
المصدر : الخليج 365
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