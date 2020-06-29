، المهرة "فرينيتك" تحقق إنجازًا للفروسية السعودية بالمضمار الإيرلندي ،

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حققت الفروسية السعودية اليوم انتصارًا جديدًا على مضمار كورا الإيرلندي عبر المهرة الواعدة "فرينيتك" من نسل الفحل "كودياك" للأمير سلطان بن عبدالله بن عبدالعزيز، حيث حصدت المركز الأول بسباق فلاير ستيكس لستد البالغة مسافته 1000 متر.
وتمكنت المهرة من تحقيق الفوز مع الخيال كولين كين والمدرب جير ليونز، وبرهنت المهرة "فرينيتك" على قوتها وإمكاناتها العالية لتحصد الفوز الثاني من ثاني مشاركة لها في مضامير السباقات العالمية.
وتأتي اهتمامات الأمير سلطان بن عبدالله في رياضة الفروسية على الصعيدين القاري والعالمي في كل مجالاتها، حيث يمتلك سموه مربط سما نجد للخيل العربية الأصيلة والذي يمتلك عددًا من أفضل الجياد العربية المرشحة لتحقيق الإنجازات في بطولات جمال الخيل العربية.
المهرة "فرينيتك" تحقق إنجازًا للفروسية السعودية بالمضمار الإيرلنديوكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2020-06-29
حققت الفروسية السعودية اليوم انتصارًا جديدًا على مضمار كورا الإيرلندي عبر المهرة الواعدة "فرينيتك" من نسل الفحل "كودياك" للأمير سلطان بن عبدالله بن عبدالعزيز، حيث حصدت المركز الأول بسباق فلاير ستيكس لستد البالغة مسافته 1000 متر.
وتمكنت المهرة من تحقيق الفوز مع الخيال كولين كين والمدرب جير ليونز، وبرهنت المهرة "فرينيتك" على قوتها وإمكاناتها العالية لتحصد الفوز الثاني من ثاني مشاركة لها في مضامير السباقات العالمية.
وتأتي اهتمامات الأمير سلطان بن عبدالله في رياضة الفروسية على الصعيدين القاري والعالمي في كل مجالاتها، حيث يمتلك سموه مربط سما نجد للخيل العربية الأصيلة والذي يمتلك عددًا من أفضل الجياد العربية المرشحة لتحقيق الإنجازات في بطولات جمال الخيل العربية.
29 يونيو 2020 - 8 ذو القعدة 1441
12:13 AM
حصدت المركز الأول بسباق "فلاير ستيكس لستد" على مسافة 1000 متر
حققت الفروسية السعودية اليوم انتصارًا جديدًا على مضمار كورا الإيرلندي عبر المهرة الواعدة "فرينيتك" من نسل الفحل "كودياك" للأمير سلطان بن عبدالله بن عبدالعزيز، حيث حصدت المركز الأول بسباق فلاير ستيكس لستد البالغة مسافته 1000 متر.
وتمكنت المهرة من تحقيق الفوز مع الخيال كولين كين والمدرب جير ليونز، وبرهنت المهرة "فرينيتك" على قوتها وإمكاناتها العالية لتحصد الفوز الثاني من ثاني مشاركة لها في مضامير السباقات العالمية.
وتأتي اهتمامات الأمير سلطان بن عبدالله في رياضة الفروسية على الصعيدين القاري والعالمي في كل مجالاتها، حيث يمتلك سموه مربط سما نجد للخيل العربية الأصيلة والذي يمتلك عددًا من أفضل الجياد العربية المرشحة لتحقيق الإنجازات في بطولات جمال الخيل العربية.
، المهرة "فرينيتك" تحقق إنجازًا للفروسية السعودية بالمضمار الإيرلندي ،
المصدر : الخليج 365
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