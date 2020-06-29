الديوان الملكي: وفاة الأمير بندر بن سعد بن محمد بن عبدالعزيز

سيوارَى جثمانه الثرى غدًا الاثنين بالرياض

صدر عن الديوان الملكي اليوم البيان التالي: «بيان من الديوان الملكي» انتقل إلى رحمة الله تعالى صاحب السمو الأمير بندر بن سعد بن محمد بن عبدالعزيز بن سعود بن فيصل آل سعود، وسيُصَلَّى عليه ـ إن شاء الله ـ يوم غد الاثنين الموافق 8 / 11 / 1441هـ في مدينة الرياض. تغمّده الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه وأسكنه فسيح جناته، إنا لله وإنا إليه راجعون.

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